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Видеообзор 7-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам Непомнящий — Карлсен

Видеообзор 7-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам Непомнящий — Карлсен
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен вничью завершили седьмую партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Дубае.

Ян в четвёртый раз белыми фигурами выбрал испанскую партию. В миттельшпиле шахматисты совершали точные размены. А перейдя к равному ладейному эндшпилю, они достаточно быстро согласились на ничью.

Ранее первые пять партий завершились вничью, а в шестой, продолжавшейся 7 часов 45 минут и 136 ходов, Непомнящий чёрным цветом уступил Карлсену. После семи партий, половины матча, действующий чемпион ведёт в счёте 4:3.

Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк. Следующая, восьмая партия состоится завтра, 5 декабря. Далее партии запланированы на 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

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