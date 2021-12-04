Видеообзор 7-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам Непомнящий — Карлсен

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен вничью завершили седьмую партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Дубае.



Ян в четвёртый раз белыми фигурами выбрал испанскую партию. В миттельшпиле шахматисты совершали точные размены. А перейдя к равному ладейному эндшпилю, они достаточно быстро согласились на ничью.

Ранее первые пять партий завершились вничью, а в шестой, продолжавшейся 7 часов 45 минут и 136 ходов, Непомнящий чёрным цветом уступил Карлсену. После семи партий, половины матча, действующий чемпион ведёт в счёте 4:3.



Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк. Следующая, восьмая партия состоится завтра, 5 декабря. Далее партии запланированы на 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск.



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