Передышка после битвы. Непомнящий ошибся или сознательно не пошёл отыгрываться?

Седьмая партия матча на первенство мира завершилась быстрой ничьей. Россиянин Ян Непомнящий, видимо, взял передышку после страшной битвы вчера, хоть и пожертвовал своим белым цветом. Такая стратегия не редкость в борьбе на высоком уровне – в разные годы так держали свои рубежи в критические моменты и Борис Спасский, и Тигран Петросян, да и Гарри Каспаров.
Я. Непомнящий (Россия) — М. Карлсен (Норвегия)
Матч за титул чемпиона мира — 2021. Седьмая партия
1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 a6 4. Сa4 Кf6 5. 0–0 Сe7 6. Лe1 b5 7. Сb3 0–0 8. a4 Лb8 9. a:b5 a:b5 10. h3 d6 11. d3
В пятой партии Непомнящий применял 11. c3 b4 и сейчас пытается усилить игру, верный своей тактике осады испанских построений соперника.
11… h6 12. Кc3 Лe8 13. Кd5 Сf8 14. К:f6+ Ф:f6 15. c3 Кe7
Типичная перестройка – уже сколько раз в этом матче Магнус переводил коня на g6! Белым остаётся прорываться в центре.
16. Сe3 Сe6 17. d4 e:d4 18. c:d4 С:b3 19. Ф:b3 Кg6
У белых всё-таки поприятнее, и после партии Карлсен очень удивлялся, что белые не пошли 20. Лac1 Л:e4 21. Л:c7 Лe7 22. Лc6 с некоторым давлением. Ладья на е1 косвенно защищает пешку е4, и чёрным не провести с7-с5. Неточность россиянина позволяет норвежцу полностью уравнять игру.
20. Лec1 c5! 21. e5 Фf5 22. d:c5 d:c5 23. С:c5 С:c5 24. Л:c5 К:e5 25. К:e5 Л:e5 26. Л:e5 Ф:e5 27. Фc3 Ф:c3 28. b:c3 Лc8
На доске битая ничья – противникам нужно было только дотянуть до 40-го хода, когда они по правилам могут согласиться на ничью.
Инициатива явно перешла к чемпиону мира. Он ведёт в счёте, уверенно держит чёрный цвет, в следующей партии играет белыми. Непомнящему необходимо удержаться на этом отрезке – ведь партий ещё много и возможность отыграться у него ещё однозначно будет!
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