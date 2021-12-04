Российскому претенденту теперь нужна как минимум одна победа. В седьмой партии у него был шанс за неё побороться.

Передышка после битвы. Непомнящий ошибся или сознательно не пошёл отыгрываться?

Седьмая партия матча на первенство мира завершилась быстрой ничьей. Россиянин Ян Непомнящий, видимо, взял передышку после страшной битвы вчера, хоть и пожертвовал своим белым цветом. Такая стратегия не редкость в борьбе на высоком уровне – в разные годы так держали свои рубежи в критические моменты и Борис Спасский, и Тигран Петросян, да и Гарри Каспаров.

Я. Непомнящий (Россия) — М. Карлсен (Норвегия)

Матч за титул чемпиона мира — 2021. Седьмая партия

1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 a6 4. Сa4 Кf6 5. 0–0 Сe7 6. Лe1 b5 7. Сb3 0–0 8. a4 Лb8 9. a:b5 a:b5 10. h3 d6 11. d3

В пятой партии Непомнящий применял 11. c3 b4 и сейчас пытается усилить игру, верный своей тактике осады испанских построений соперника.

11… h6 12. Кc3 Лe8 13. Кd5 Сf8 14. К:f6+ Ф:f6 15. c3 Кe7

Типичная перестройка – уже сколько раз в этом матче Магнус переводил коня на g6! Белым остаётся прорываться в центре.

16. Сe3 Сe6 17. d4 e:d4 18. c:d4 С:b3 19. Ф:b3 Кg6

У белых всё-таки поприятнее, и после партии Карлсен очень удивлялся, что белые не пошли 20. Лac1 Л:e4 21. Л:c7 Лe7 22. Лc6 с некоторым давлением. Ладья на е1 косвенно защищает пешку е4, и чёрным не провести с7-с5. Неточность россиянина позволяет норвежцу полностью уравнять игру.

20. Лec1 c5! 21. e5 Фf5 22. d:c5 d:c5 23. С:c5 С:c5 24. Л:c5 К:e5 25. К:e5 Л:e5 26. Л:e5 Ф:e5 27. Фc3 Ф:c3 28. b:c3 Лc8

На доске битая ничья – противникам нужно было только дотянуть до 40-го хода, когда они по правилам могут согласиться на ничью.

Инициатива явно перешла к чемпиону мира. Он ведёт в счёте, уверенно держит чёрный цвет, в следующей партии играет белыми. Непомнящему необходимо удержаться на этом отрезке – ведь партий ещё много и возможность отыграться у него ещё однозначно будет!

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону – в телеграм-каналах «Шахматы+» и «Чемпионата».