Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Ян Непомнящий — Магнус Карлсен: как сложилась 7-я партия за титул чемпиона мира по шахматам — видео

Передышка после битвы. Непомнящий ошибся или сознательно не пошёл отыгрываться?
Дмитрий Кряквин
Ян Непомнящий – Магнус Карлсен
Комментарии
Российскому претенденту теперь нужна как минимум одна победа. В седьмой партии у него был шанс за неё побороться.

Седьмая партия матча на первенство мира завершилась быстрой ничьей. Россиянин Ян Непомнящий, видимо, взял передышку после страшной битвы вчера, хоть и пожертвовал своим белым цветом. Такая стратегия не редкость в борьбе на высоком уровне – в разные годы так держали свои рубежи в критические моменты и Борис Спасский, и Тигран Петросян, да и Гарри Каспаров.

Я. Непомнящий (Россия) — М. Карлсен (Норвегия)

Матч за титул чемпиона мира — 2021. Седьмая партия

1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 a6 4. Сa4 Кf6 5. 0–0 Сe7 6. Лe1 b5 7. Сb3 0–0 8. a4 Лb8 9. a:b5 a:b5 10. h3 d6 11. d3

В пятой партии Непомнящий применял 11. c3 b4 и сейчас пытается усилить игру, верный своей тактике осады испанских построений соперника.

Спасались даже Карлсен и Каспаров. Сможет ли Ян совершить камбэк в чемпионском матче? Спасались даже Карлсен и Каспаров. Сможет ли Ян совершить камбэк в чемпионском матче?

11… h6 12. Кc3 Лe8 13. Кd5 Сf8 14. К:f6+ Ф:f6 15. c3 Кe7

Типичная перестройка – уже сколько раз в этом матче Магнус переводил коня на g6! Белым остаётся прорываться в центре.

16. Сe3 Сe6 17. d4 e:d4 18. c:d4 С:b3 19. Ф:b3 Кg6

У белых всё-таки поприятнее, и после партии Карлсен очень удивлялся, что белые не пошли 20. Лac1 Л:e4 21. Л:c7 Лe7 22. Лc6 с некоторым давлением. Ладья на е1 косвенно защищает пешку е4, и чёрным не провести с7-с5. Неточность россиянина позволяет норвежцу полностью уравнять игру.

20. Лec1 c5! 21. e5 Фf5 22. d:c5 d:c5 23. С:c5 С:c5 24. Л:c5 К:e5 25. К:e5 Л:e5 26. Л:e5 Ф:e5 27. Фc3 Ф:c3 28. b:c3 Лc8

На доске битая ничья – противникам нужно было только дотянуть до 40-го хода, когда они по правилам могут согласиться на ничью.

Непомнящий всё-таки дрогнул? Россиянин не стал биться с Карлсеном за победу Непомнящий всё-таки дрогнул? Россиянин не стал биться с Карлсеном за победу

Инициатива явно перешла к чемпиону мира. Он ведёт в счёте, уверенно держит чёрный цвет, в следующей партии играет белыми. Непомнящему необходимо удержаться на этом отрезке – ведь партий ещё много и возможность отыграться у него ещё однозначно будет!

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону – в телеграм-каналах «Шахматы+» и «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021