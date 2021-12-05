Федосеев: у Непомнящего почти нет шансов отыграться — всё решило поражение в шестой партии

Российский гроссмейстер Владимир Федосеев прокомментировал второе поражение соотечественника Яна Непомнящего в матче за титул чемпиона мира.



В восьмой партии Непомнящий уступил, играя чёрными фигурами. Счёт в матче стал 5:3 в пользу норвежца Магнуса Карлсена.



«У Непомнящего действительно есть большая зависимость от настроения — это невозможно полностью изменить за полгода. Когда Ян проиграл первую партию, стало понятно, что он сильно уязвим. Сегодня Магнус показал гениальную игру в плане психологии: он просто менял фигуры и сделал максимально примитивную позицию по разыгрыванию. У чёрных были свои проблемы, но Ян эти проблемы не решил, зевнул и проиграл партию довольно быстро.



Сегодняшняя тактика Непомнящего была довольно здравой, но очень многое решила шестая партия. Такого поражения, как сегодня, никогда бы не было, если бы не проигрыш в шестой партии, это просто следствие. Тактику на матч поменять уже невозможно. Была матчевая стратегия, но видно, что она не сработала уже из-за человеческого фактора.



Шансов отыграться почти нет, хотя у Яна будет отрезок с партиями белыми. Но теперь шансов стать чемпионом мира у Непомнящего намного меньше: до этого их было просто мало, а после сегодняшнего дня их совсем мало. Когда два сильных соперника играют друг против друга долгое время, большим психологическим преимуществом обладает тот, кто уже выигрывал партии. Проблема не только в счёте. Карлсен усиливался каждый день и чувствует себя только лучше, а Непомнящий — только хуже. Это сильно влияет на моральную составляющую, тут тяжело играть хорошо», — сказал Федосеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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