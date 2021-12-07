Режиссёр «Хода королевы» признал в суде сознательное искажение фактов о Ноне Гаприндашвили

Автор сценария, режиссёр и продюсер сериала «Ход королевы» Скотт Фрэнк на суде подтвердил, что факты о грузинской шахматистке Ноне Гаприндашвили в кинокартине были преднамеренно изменены. Об этом рассказал адвокат Гаприндашвили Майя Мцариашвили, которая защищает интересы шахматистки на судебном процессе в США против компании Netflix.

Ранее Гаприндашвили подала в суд на создателей «Хода королевы» за сознательное искажение фактов, после чего компания Netflix выступила с ответным заявлением.

«Мы опросили продюсера и сценариста этого сериала Скотта Фрэнка, который был привлечён Netflix для укрепления своих позиций. Он был вынужден подтвердить определённые обстоятельства. Он знал, что Нона Гаприндашвили была реальным человеком, он также знал, что большую часть её профессиональной карьеры составляла игра с мужчинами, однако это обстоятельство было преднамеренно изменено», — приводит слова Мцариашвили ТАСС.