Ронни О'Салливан назвал самого талантливого снукериста

Шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан после финала престижного турнира UK Championship заявил, что никогда не видел более талантливого снукериста, чем победитель соревнований — китаец Чжао Синьтун. О'Салливан даже высказал мнение, что 24-летний спортсмен мог бы стать снукерным Роджером Федерером.

«Я думаю, он потрясающий, думаю, что он наш Федерер. Я никогда не видел более талантливого снукериста. Он мог бы, возможно, немного подтянуться. Иногда смотрю на него, я был немного похож на него, но потом на пару лет меня окружал Риардон, и я начал играть в тактике лучше.

Ему это нужно, потому что в рваных фреймах он выглядит так, как будто он всегда будет вторым. Но он хорош, он невероятен. Мы продолжаем это говорить, а ему 24, ему нужно начать это делать. Ему не 17 или 18, как долго можно говорить, что у него есть потенциал?» – приводит слова О'Салливана BBC.