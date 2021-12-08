Английский снукерист Джимми Роберстон установил рекорд по количеству очков за фрейм

Английский снукерист Джимми Робертсон установил рекорд, набрав 178 очков за один фрейм, сообщает The Sun. В пятой партии противостояния с валлийцем Ли Уолкером на Scottish Open 35-летний англичанин победил со счётом 178:6 и выиграл матч 4-1. При этом 44 очка он набрал на фолах соперника.
Предыдущий рекорд по очкам за один фрейм принадлежал Доминику Дейлу, который на чемпионате мира 1999 года в Шеффилде набрал 167 баллов.
Наибольшее возможное количество очков за одну серию без фолов — 147 (без «свободного шара») и 155 (со «свободным шаром»). Серия в 147 очков (или в 155 очков со свободным шаром) называется «максимальным брейком». Для получения максимального количества очков игрок должен забить все красные шары, забивая чёрный шар после каждого красного, а затем забить по старшинству все цветные шары.
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