Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Английский снукерист Джимми Роберстон установил рекорд по количеству очков за фрейм

Английский снукерист Джимми Роберстон установил рекорд по количеству очков за фрейм
Комментарии

Английский снукерист Джимми Робертсон установил рекорд, набрав 178 очков за один фрейм, сообщает The Sun. В пятой партии противостояния с валлийцем Ли Уолкером на Scottish Open 35-летний англичанин победил со счётом 178:6 и выиграл матч 4-1. При этом 44 очка он набрал на фолах соперника.

Предыдущий рекорд по очкам за один фрейм принадлежал Доминику Дейлу, который на чемпионате мира 1999 года в Шеффилде набрал 167 баллов.

Наибольшее возможное количество очков за одну серию без фолов — 147 (без «свободного шара») и 155 (со «свободным шаром»). Серия в 147 очков (или в 155 очков со свободным шаром) называется «максимальным брейком». Для получения максимального количества очков игрок должен забить все красные шары, забивая чёрный шар после каждого красного, а затем забить по старшинству все цветные шары.

Новость по теме
Состоялась жеребьёвка снукерного «Мастерса». О'Салливан в первом раунде сыграет с Лисовски
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021