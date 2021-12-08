Бывший игрок НФЛ скончался после задержания полицией

Игрок в американский футбол Гленн Фостер-младший, который ранее выступал за команду НФЛ «Нью-Орлеан Сэйнтс», скончался в Реформе (Алабама), после того как его задержала полиция. Об этом информирует издание CBS Sports. Ему был 31 год.

Сообщается, что Фостер скончался в понедельник, 6 декабря. Полиция задержала его в субботу, 4 декабря. При задержании он оказал сопротивление. Ему предъявили обвинение в нападении и грабеже. При этом не уточняется, был ли спортсмен освобождён из-под стражи в воскресенье, 5 декабря.

Фостер не был выбрал на драфте НФЛ 2013 года. В сезоне-2013/2014 он провёл 12 игр за «Нью-Орлеан Сэйнтс», а в следующем сезоне — пять. В августе 2015 года команда отказалась от игрока по причине его травм. В последние годы он работал агентом по недвижимости.