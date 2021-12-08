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Зарипова: Мамун перед ОИ лежит на ковре и говорит: «Не могу». Я на неё кричала по-всякому

Зарипова: Мамун перед ОИ лежит на ковре и говорит: «Не могу». Я на неё кричала по-всякому
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Российская гимнастка и тренер Амина Зарипова рассказала, что блистательное выступление Маргариты Мамун на Олимпийских играх – 2016 могло и не состояться, и объяснила почему.

«У нас перед отъездом в Рио были последние соревнования — в Баку, и там многие гимнастки подхватили какой-то вирус. Инкубационный период пришёлся, когда мы прилетели уже в Бразилию. У Мамун была страшная температура, её тошнило. А ничего давать нельзя из-за допинг-контроля. У неё было сильнейшее обезвоживание при температуре 39,5. Мы должны переезжать в Олимпийскую деревню, уже где-то неделя остаётся, а она встать не может. Лежит на ковре и говорит: «Я не могу». Говорю ей: «Ты с ума сошла?» Гаркала на неё, кричала, по-всякому было», — сказала Зарипова в эфире канала «Россия-1».

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