Видеообзор 10-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам Непомнящий — Карлсен

10-я партия матча за мировую шахматную корону в Дубае (ОАЭ) Ян Непомнящий (Россия) – Магнус Карлсен (Норвегия) завершилась ничьей. Белыми фигурами в ней играл Карлсен.

После 10 партий из 14 россиянин уступает норвежцу со счётом 3,5:6,5. Напомним, первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой, восьмой и девятой Карлсен обыграл претендента на титул из России.

Завтра, 9 декабря, у шахматистов выходной. Следующая, 11-я партия состоится 10 декабря. Далее поединки запланированы на 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря.

Напомним, Карлсен является действующим чемпионом мира в классических шахматах, рапиде и блице.

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