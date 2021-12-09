Легенда американского футбола Брэди стал спортсменом года по версии Sports Illustrated

Том Брэди стал лучшим спортсменом уходящего года по версии журнала Sports Illustrated уже во второй раз. Ранее он удостаивался этой же награды в 2005 году.
«В 2005 году, когда я впервые получил эту награду, я был новичком, которому было что доказывать. И сейчас, я думаю, я чувствую тоже самое. Я, конечно, никогда не представлял своё будущее таким», — приводит слова Брэди журнал на своём сайте.
Семикратный чемпион Супербоула, пятикратный MVP Супербоула и фаворит на получение своей четвёртой награды MVP регулярного сезона, 44-летний игрок продолжает достигать новых высот в 2021 году.
Брэди стал третьим человеком, которому удалось выиграть вручаемую награду Sports Illustrated более одного раза. Он присоединился к Тайгеру Вудсу (1996 и 2000) и Леброну Джеймсу (2012, 2016 и 2020).
«Индивидуальные награды в командных видах спорта всегда заставляют меня чувствовать себя немного неловко, потому что без команды ничего нельзя добиться. Дело всегда в команде. Нет нужды говорить, что я безмерно благодарен, хотя я уверен, что награду получил именно я только потому, что они не смогли прилететь сюда из Милуоки сегодня вечером», — сказал Брэди на торжественной церемонии вручения награды.
44-летний Том Брэди – играющая легенда американского футбола. Уроженец Калифорнии является семикратным победителем Супербоула и пятикратным MVP Супербоула. Напомним, свой седьмой титул Брэди выиграл в 2021 году в составе «Тампы». Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек выиграл в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за который выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.
- 9 декабря 2021
-
08:52
-
08:38
-
05:18
-
00:33
-
00:08
- 8 декабря 2021
-
23:46
-
23:26
-
22:10
-
21:43
-
21:25
-
21:01
-
20:38
-
20:31
-
20:11
-
20:04
-
19:51
-
19:39
-
19:33
-
19:27
-
19:04
-
18:52
-
18:43
-
18:29
-
18:26
-
18:26
-
18:16
-
18:13
-
18:11
-
18:02
-
17:39
-
17:28
-
15:56
-
15:47
-
15:14
-
13:48