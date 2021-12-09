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Власти Израиля запретили гимнастке вылететь в Москву на турнир Алины Кабаевой

Власти Израиля запретили гимнастке вылететь в Москву на турнир Алины Кабаевой
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Власти Израиля запретили гимнастке Илоне Додзин вылететь в Москву на турнир «Небесная грация», идейным вдохновителем которого является олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. Об этом информирует «Матч ТВ».

Сообщается, что власти объясняют своё решение тем, что Россия находится в красной зоне по коронавирусу, несмотря на то что на официальном сайте мониторинга коронавирусной инфекции Израиля у России обозначен оранжевый уровень, — якобы из-за этого въезд в эту страну для израильских граждан запрещён. При этом организаторы турнира надеются, что до начала соревнований им удастся переубедить политиков.

Турнир «Небесная грация» пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве с 16 по 17 декабря.

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