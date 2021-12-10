Карлсен — Непомнящий, 11-я партия: где смотреть трансляцию, во сколько начало

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сегодня, 10 декабря, проведут 11-ю партию матча за мировую шахматную корону. Она начнётся в 15:30 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале ФИДЕ.

Непомнящий сыграет белыми фигурами, а Карлсен — чёрными.

Напомним, первые пять, седьмая и 10-я партии завершились вничью. В шестой, восьмой и девятой Карлсен обыграл претендента на титул из России. После 10 партий из 14 Непомнящий уступает Карлсену со счётом 3,5:6,5.

Следующая, 12-я партия состоится 11 декабря. Далее партии запланированы на 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря.

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