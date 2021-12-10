«Пришлось иммигрировать даже без вещей». Кристина Тимановская рассказала о жизни в Варшаве

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпийских играх в Токио, рассказала о жизни в Варшаве.

«Мы с мужем и не думали о переезде в новую страну прямо сейчас. За плечами у меня 10 лет в спорте, окончание университета и 3 года работы в армии. Рядом были родные и друзья. Вместе с мужем мы обустраивали свой быт. У нас было всё для размеренной жизни. Но случилось то, чего мы все не ожидали, и нам пришлось иммигрировать в другую страну даже без вещей.

Почему Варшава? Здесь мы чувствуем себя как дома, потому что в Польше очень много моих соотечественников и здесь даже живут пару наших друзей, которые не так давно перебрались сюда по тем же причинам, что и мы. Польское правительство предоставляет нам очень много возможностей. Во-первых, виза, которую нам открыли сразу на год. Помощь с продолжением спортивной карьеры, а именно тренером, клубом, местом тренировок и даже стипендией.



Наверное, одним из сложных этапов был съём жилья. Снять недвижимость в Варшаве без посредников практически невозможно. Большая часть квартир сдаётся через агентства. Но в этом есть и свой небольшой плюс – можно найти русскоязычного риелтора. Как-никак нужно будет вести переговоры. К тому же не все охотно сдают жильё иностранцам.



Что касается города, то в Варшаву, как и в Польшу в целом, сложно влюбиться с первого взгляда. Чтобы понять и почувствовать это место, здесь нужно хоть немного пожить. Я поняла, что мне нравится Варшава 6 лет назад, когда мы с мужем Арсением путешествовали по Польше на машине и на неделю засели тут в Варшаве. Тогда я поняла, что хочу быть частым туристом в этом городе, а спустя 6 лет я оказалась не просто туристом, а настоящим жителем», — написала Тимановская.

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На Играх-2020 Тимановская должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.