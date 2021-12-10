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Грищук: первое поражение убило Непомнящего. После него Ян стал другим человеком

Грищук: первое поражение убило Непомнящего. После него Ян стал другим человеком
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Российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал поражение соотечественника Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону.

Непомнящий проиграл четыре партии. После 11-й партии счёт стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена.

«Первое поражение, можно сказать, Непомнящего полностью убило. Это было нокдауном, Ян так и не пришёл в себя после него. Он стал другим человеком. Был ли у Непомнящего план Б? Дело не в плане, здесь как в боксе: план может быть, но если голова кружится, ноги подкашиваются, то какая разница, какой у тебя план? По результату, безусловно, это провал. В начале была равная борьба, а после поражения всё было в одни ворота», — сказал Грищук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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