Грищук: первое поражение убило Непомнящего. После него Ян стал другим человеком

Российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал поражение соотечественника Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону.

Непомнящий проиграл четыре партии. После 11-й партии счёт стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена.

«Первое поражение, можно сказать, Непомнящего полностью убило. Это было нокдауном, Ян так и не пришёл в себя после него. Он стал другим человеком. Был ли у Непомнящего план Б? Дело не в плане, здесь как в боксе: план может быть, но если голова кружится, ноги подкашиваются, то какая разница, какой у тебя план? По результату, безусловно, это провал. В начале была равная борьба, а после поражения всё было в одни ворота», — сказал Грищук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».