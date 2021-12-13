Ян Непомнящий опубликовал фото из ресторана после завершения матча с Магнусом Карлсеном

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал пост в своём «инстаграме» после завершения матча за мировую шахматную корону с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном. Россиянин сфотографировался в ресторане.
«Как говорится, хорошая компания и хорошая еда (которой здесь пока нет) — это самые важные вещи в жизни», — написал Непомнящий.
Пост доступен в «инстаграме» Яна Непомнящего
После 11 партий счёт стал 7,5:3,5 в пользу Карлсена, и норвежский гроссмейстер досрочно защитил титул.
Магнус удерживает титул чемпиона мира с 2013 года. Тогда он обыграл Вишванатана Ананда из Индии. Через год соперники встретились вновь, но результат не изменился. В третьем матче Карлсен в 2016 году нанёс поражение россиянину Сергею Карякину, а в 2018-м обыграл американца Фабиано Каруану.
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