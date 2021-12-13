Олимпийский чемпион Аньель признался в сексуальных отношениях с несовершеннолетней
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию, француз Янник Аньель подтвердил, что у него были сексуальные отношения с несовершеннолетней, сообщает BFM.
Ранее стало известно, что Аньеля задержали в Париже (Франция) по подозрению в изнасиловании девушки, с которой он тренировался в 2016 году. На момент преступления ей было 15 лет. По данным источника, спортсмен не считает, что принуждал девушку к сексуальным отношениям. При этом он сожалеет о произошедшем.
Янник Аньель завоевал золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне на дистанции 200 м вольным стилем и в эстафете 4 по 100 м кролем. Также на его счету серебро Игр в Лондоне в эстафете 4 по 200 м вольным стилем. Пловец завершил карьеру в 2016 году.
Комментарии
- 13 декабря 2021
-
16:31
-
16:16
-
14:54
-
13:58
-
13:52
-
13:26
-
11:24
-
11:00
-
10:36
-
09:40
-
09:37
-
09:17
-
06:37
-
00:39
- 12 декабря 2021
-
23:55
-
21:32
-
19:39
-
18:58
-
14:40
-
14:06
-
11:53
-
11:18
-
10:33
-
10:14
-
04:26
-
02:41
-
01:55
-
00:57
-
00:43
- 11 декабря 2021
-
22:35
-
21:42
-
19:03
-
14:23
-
13:53
-
13:46
Партнерский контент