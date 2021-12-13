Олимпийский чемпион Аньель признался в сексуальных отношениях с несовершеннолетней

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию, француз Янник Аньель подтвердил, что у него были сексуальные отношения с несовершеннолетней, сообщает BFM.

Ранее стало известно, что Аньеля задержали в Париже (Франция) по подозрению в изнасиловании девушки, с которой он тренировался в 2016 году. На момент преступления ей было 15 лет. По данным источника, спортсмен не считает, что принуждал девушку к сексуальным отношениям. При этом он сожалеет о произошедшем.

Янник Аньель завоевал золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне на дистанции 200 м вольным стилем и в эстафете 4 по 100 м кролем. Также на его счету серебро Игр в Лондоне в эстафете 4 по 200 м вольным стилем. Пловец завершил карьеру в 2016 году.