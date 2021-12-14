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Женская сборная России по гандболу сыграет с Норвегией в четвертьфинале ЧМ-2021

Женская сборная России по гандболу сыграет с Норвегией в четвертьфинале ЧМ-2021
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Женская сборная России по гандболу сыграет со сборной Норвегии в четвертьфинале Чемпионата мира.

Напомним, что в прошлом матче сборная России уступили лидерам группового этапа – сборной Франции. Матч закончился со счётом 28:33. В первом тайме француженки сумели создать небольшой задел в 5 очков, во втором Россия сыграла с соперницами наравне, но преимущество сократить не сумела.

Тем не менее, россиянки гарантировали себе путёвку в плей-офф ещё до матча с француженками. Команда Людмилы Бодниевой гарантировала себе второе место в группе. В первом туре основного раунда сборная России вничью сыграла со Словенией (26:26), а во втором – обыграла команду Черногории (31:25).

Матч с Норвегией пройдёт 15 декабря в Гранольерсе (Испания) на стадионе «Палау д'Эспортс де Гранольес» в 22:30 по мск.

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