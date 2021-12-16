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Мама российского чемпиона мира по пляжному футболу иронично ответила Василию Уткину

Мама российского чемпиона мира по пляжному футболу иронично ответила Василию Уткину
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Елена Крашенинникова, мама трёхкратного чемпиона мира по пляжному футболу Юрия Крашенинникова, прокомментировала слова известного журналиста Василия Уткина. Ранее Уткин сравнил пляжный футбол с ковырянием в носу.

«Конечно, я эту историю слышала. Обидно, конечно. Просто надо пригласить его на песочек — пускай для начала попробует хоть мяч с песка поднять, а потом говорит что-то. Обидно такое слышать!» — рассказала Елена Крашенинникова в программе «Мама знает всё», эфир которой выложили в YouTube-канал сборной России по футболу.

В финале домашнего чемпионата мира 2021 года сборная России обыграла команду Японии со счётом 5:2. До этого российская национальная команда дважды завоёвывала золото чемпионата мира (в 2011 и 2013 годах). Также в активе россиян две бронзы первенства планеты (2015, 2019).

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