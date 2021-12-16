Мама российского чемпиона мира по пляжному футболу иронично ответила Василию Уткину

Елена Крашенинникова, мама трёхкратного чемпиона мира по пляжному футболу Юрия Крашенинникова, прокомментировала слова известного журналиста Василия Уткина. Ранее Уткин сравнил пляжный футбол с ковырянием в носу.
«Конечно, я эту историю слышала. Обидно, конечно. Просто надо пригласить его на песочек — пускай для начала попробует хоть мяч с песка поднять, а потом говорит что-то. Обидно такое слышать!» — рассказала Елена Крашенинникова в программе «Мама знает всё», эфир которой выложили в YouTube-канал сборной России по футболу.
В финале домашнего чемпионата мира 2021 года сборная России обыграла команду Японии со счётом 5:2. До этого российская национальная команда дважды завоёвывала золото чемпионата мира (в 2011 и 2013 годах). Также в активе россиян две бронзы первенства планеты (2015, 2019).
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