Президент ФИДЕ рассказал, как может измениться контроль времени в шахматах

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал о возможных изменениях контроля времени на основных турнирах.
«Проговариваем, стоит ли сделать его одинаковым на всех основных турнирах цикла: Кубке мира, турнире претендентов, матче за звание чемпиона мира.
В чём сомнения? Просто так исторически сложилось и не было позиции большинства, что нужен именно такой контроль времени. А когда нет чёткой позиции у большинства, то проще оставить всё как есть. Иначе любое изменение вызовет критику. Сейчас надо аккуратно обсудить и прийти к консенсусу.
Не стоит ли выбрать из всех вариантов более короткий контроль времени? Абсолютно не исключаю такого. С другой стороны, в Дубае мы увидели самую долгую партию. Это само по себе вызвало огромный интерес», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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