Дворкович объяснил, что удалось, а что нет при организации матча в Дубае

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал, что удалось и не удалось в плане организации матча за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим в Дубае.

«Проведение матча на выставке в Дубае – большая удача. Это позволило привлечь очень большой интерес и со стороны СМИ, и со стороны зрителей. Просто потому, что их было много на Expo2020. Мы видели, насколько велика посещаемость и живьём, и на наших медиаканалах. NBC Sport, «Матч ТВ» и норвежское телевидение – три основных вещателя, хотя и каналы из других стран делали сюжеты. Сама площадка – замечательная. Единственное, может быть, игрокам было чуть тесновато на маленькой сцене и не хватало воздуха за стеклом.



Маленькими были персональные комнаты, куда шахматисты уходили по ходу партий? В Нью-Йорке они были больше. В Лондоне практически такие же. Если говорить об уроках для нас, то да, на будущее нужно стараться делать комнаты для игроков больше. И желательно со свежим воздухом.



Во время первой партии шахматистов отвлекал запах свежего ремонта? Зал, конечно, должен быть готовым хотя бы за несколько дней до старта игр. Так должно быть не только из-за запахов, но и для проверки всех элементов. Существенных сбоев не произошло, но мелкие недочёты вроде запаха приходилось устранять между первой и второй партиями», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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