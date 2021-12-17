Алина Кабаева обратилась к Лале Крамаренко

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева обратилась к трёхкратной чемпионке мира среди юниоров, 17-летней российской гимнастке Лале Крамаренко. Крамаренко закончила лидером первый день турнира Кабаевой, который проходит в Москве.
«Лала — уникальная гимнастка, и благодаря таким правилам она может показать свои физические данные. У Лалы очень большой потенциал. Впереди ещё три года до Олимпиады, я ей желаю удачи. Шикарная, красивая девочка! Желаю не сдаваться, идти вперед и победить на Олимпийских играх», — приводят слова Кабаевой «Известия».
Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже (Франция).
Ранее пятикратная чемпионка СССР по художественной гимнастике Венера Зарипова рассказала, как впервые привела Алину Кабаеву на просмотр к Ирине Винер-Усмановой.
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