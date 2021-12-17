Дубов рассказал, что его не исключат из сборной России, несмотря на помощь Карлсену

Российский гроссмейстер Даниил Дубов сообщил, что его не исключат из сборной России. Ранее эксперты говорили о возможности такого развития событий, так как Дубов помогал норвежцу Магнусу Карлсену готовиться к матчу за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.



«Думаю, что угрозы [исключения из сборной] нет никакой. Наоборот, они мне позвонили (представители Федерации шахмат России. — Прим. «Чемпионата), и сказали, что всё нормально», — сказал Дубов в интервью Ксении Собчак.



Ранее 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что Дубов не имел права помогать Карлсену, если входил в состав сборной России.



Сам Дубов назвал критику в свой адрес за помощь Карлсену неуместной. Непомнящий позднее говорил, что Даниилу было уместнее сохранять нейтралитет.

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