Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дубов рассказал, что его не исключат из сборной России, несмотря на помощь Карлсену

Дубов рассказал, что его не исключат из сборной России, несмотря на помощь Карлсену
Комментарии

Российский гроссмейстер Даниил Дубов сообщил, что его не исключат из сборной России. Ранее эксперты говорили о возможности такого развития событий, так как Дубов помогал норвежцу Магнусу Карлсену готовиться к матчу за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Думаю, что угрозы [исключения из сборной] нет никакой. Наоборот, они мне позвонили (представители Федерации шахмат России. — Прим. «Чемпионата), и сказали, что всё нормально», — сказал Дубов в интервью Ксении Собчак.

Ранее 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что Дубов не имел права помогать Карлсену, если входил в состав сборной России.

Сам Дубов назвал критику в свой адрес за помощь Карлсену неуместной. Непомнящий позднее говорил, что Даниилу было уместнее сохранять нейтралитет.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

Новость по теме
Карпов: если Дубов получает зарплату как член сборной, он не имел права помогать Карлсену
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021