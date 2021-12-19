Карлсен и Непомнящий подтвердили своё участие в чемпионате мира по рапиду и блицу

Участники недавнего матча за мировую шахматную корону в классических шахматах, норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий подтвердили своё участие в чемпионате мира — 2021 по рапиду и блицу. Соревнования пройдут в Варшаве (Польша) с 25 по 31 декабря.

Изначально чемпионат мира должен был пройти в Казахстане, но из-за усиления ковидных ограничений соревнования были перенесены.

Также своё участие на турнире подтвердили россияне Владислав Артемьев, Пётр Свидлер, Владимир Федосеев, Алексей Сарана, Кирилл Алексеенко, Давид Паравян, Алексей Дреев, Вадим Звягинцев, Артём Тимофеев, Александр Предке, Клементий Сычёв, Максим Матлаков, Михаил Демидов, Санан Сюгиров, Олег Ваструхин, Михаил Антипов, Григорий Опарин, Александр Шиманов, Евгений Найер, Максим Чигаев, Павел Понкратов, Александр Мотылёв, Михаил Кобалия, Антон Демченко, Александр Рязанцев, Володар Мурзин и Рамиль Файзрахманов.

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