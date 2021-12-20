18-летний Бородин завоевал серебро на дистанции 400 метров комплексом на ЧМ в Абу-Даби

18-летний российский пловец Илья Бородин выиграл серебряную медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Бородин преодолел дистанцию за 3.56,47 секунды, тем самым установив европейский и юношеский мировые рекорды. Россиянин уступил 0,21 секунды победителю заплыва японцу Дайе Сэто (его результат — 3 минуты 56,26 секунды). Бронзовым призёром соревнований стал американец Карсон Фостер (+1,73 секунды).

Ранее Климент Колесников одержал победу на дистанциях 100 метров комплексным плаванием и 50 метров на спине. Мария Каменева завоевала бронзу на дистанции 100 метров комплексом. Андрей Минаков, Владимир Морозов, Гринёв и Щёголев взяли серебро в кролевой эстафете 4х50 метров. А россияне Владислав Гринёв, Александр Щёголев, Михаил Вековищев и Иван Гирёв стали серебряными призёрами эстафеты на 4х200 метров вольным стилем.