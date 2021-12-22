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Игрок сборной Испании по регби скончался в результате несчастного случая

Игрок сборной Испании по регби скончался в результате несчастного случая
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Игрок сборной Испании по регби Кава Леума скончался в Амстердаме из-за травм, полученных в результате несчастного случая, произошедшего 18 декабря.

«Испанская федерация регби с сожалением сообщает о смерти прошлой ночью Кавы Леумы, игрока клуба «Ордисиа», с которым в прошлую субботу произошел несчастный случай после матча между сборными Испании и Нидерландов в Амстердаме", — говорится в заявлении федерации регби Испании.

По сообщению газеты «Эль Паис», 32-летний Леума упал со здания, в результате чего был госпитализирован с тяжелой травмой головы. В тот же день ему была сделана экстренная операция. В понедельник его состояние ухудшилось, и медикам снова пришлось прооперировать спортсмена. Спасти спортсмена не удалось.

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