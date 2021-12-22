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Питер Якобс рассказал об отличиях россиян от южноафриканцев

Питер Якобс рассказал об отличиях россиян от южноафриканцев
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Лучшим бомбардиром первого круга чемпионата России по попыткам (10 заносов) стал молодой хукер «Енисея» Питер Якобс, который уже адаптировался в новой для себе стране.

«Чувствую себя в России желанным гостем и уже привык к российской культуре, которая оказалась мне по душе. Мне даже нравится такая холодная погода, хоть порой она чересчур. Ничего в вашей стране меня не удивило. Я с самого начала знал, куда еду и был готов к холодам. Наверное, есть лишь один момент, в котором мы не сходимся с россиянами. Они едят не очень много соли и любят, чтобы еда немного остыла. А я, как южноафриканец, люблю солёное и прям горячую пищу», — сказал Питер Якобс в интервью rugger.info.

Якобс не исключил возможного выступления за сборную России по регби: «Конечно, будучи южноафриканцем я всегда мечтал выступать за «Спрингбокс». Но в ЮАР так много талантов, что не всем выпадает такой шанс. Сейчас я счастлив в России, счастлив, что занимаюсь любимым делом. Так что для меня будет честью выступать за сборную России».

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