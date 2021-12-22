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Тренер не попавшего в список участников Гран-при Есипенко обратился к президенту ФИДЕ

Тренер не попавшего в список участников Гран-при Есипенко обратился к президенту ФИДЕ
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Дмитрий Кряквин, тренер российского гроссмейстера Андрея Есипенко, отреагировал на критику ФИДЕ за систему отбора в турнир претендентов и Гран-при со стороны Сергея Карякина.

«Пожалуй, тоже выскажусь про номинантов ФИДЕ в серии Гран-при. Включение Дани Дубова, на мой взгляд, абсолютно справедливо. А вот что делает там инактивный и ушедший в Интернет Накамура? Аркадий Владимирович, как же так? Ведь Андрей Есипенко — это не просто семисотник, блиставший в Кубке мира и пострадавший от несправедливого формата; его выбил чемпион мира, игравший ради тренировки перед матчем за корону.

Есипенко — это единственный шахматист экстра-класса, выросший на турнире памяти вашего отца в Таганроге. Увы, после ухода из больших шахмат Сергея Нестерова турнира уже нет, и меня, много писавшего о нём и вашем отце, всегда очень расстраивало, почему вы не предприняли каких-то шагов для спасения Мемориала. Но где-то же должна восторжествовать справедливость? Андрея Есипенко в серию Гран-при ФИДЕ!» — написал Кряквин на своей странице в «Фейсбуке».

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