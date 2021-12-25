Ян Непомнящий обыграл Владимира Потанина в товарищеском матче

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий перед отлётом на чемпионат мира по рапиду и блицу в Варшаве провёл товарищеский матч с президентом компании «Норникель» Владимиром Потаниным. Участник недавнего матча за мировую шахматную корону играл чёрными. Непомнящий добился решающего перевеса и одержал победу в ладейном эндшпиле после 37-го хода соперника.
«Честно говоря, поскольку это была товарищеская партия, то я к ней не готовился. Однако во время игры я был удивлён уровнем игры соперника. Очевидно, что Владимир Олегович серьёзно готовился и провёл очень достойную партию. Без шуток: я не поддавался, ни в коем случае. Приятно, что матч вызвал такой медийный интерес. Мне кажется, это пойдёт шахматам на пользу», — приводит слова Непомнящего официальный сайт РШФ.
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