Ян Непомнящий обыграл Владимира Потанина в товарищеском матче

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий перед отлётом на чемпионат мира по рапиду и блицу в Варшаве провёл товарищеский матч с президентом компании «Норникель» Владимиром Потаниным. Участник недавнего матча за мировую шахматную корону играл чёрными. Непомнящий добился решающего перевеса и одержал победу в ладейном эндшпиле после 37-го хода соперника.

«Честно говоря, поскольку это была товарищеская партия, то я к ней не готовился. Однако во время игры я был удивлён уровнем игры соперника. Очевидно, что Владимир Олегович серьёзно готовился и провёл очень достойную партию. Без шуток: я не поддавался, ни в коем случае. Приятно, что матч вызвал такой медийный интерес. Мне кажется, это пойдёт шахматам на пользу», — приводит слова Непомнящего официальный сайт РШФ.