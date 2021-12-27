Дубов — о скандале с помощью Карлсену: просто один-два идиота начали чудить

Российский гроссмейстер Даниил Дубов высказался о резонансной истории с помощью норвежцу Магнусу Карлсену. Дубов вошёл в команду Карлсена и помогал тому готовиться к матчу за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Факт помощи Карлсену со стороны россиянина вызвал неоднозначную реакцию в России. Но Дубов подчеркнул, что большинство людей были на его стороне.



«Не думаю, что уместно говорить о полемике. Бывает так, что много людей делятся мнениями, и тогда это полемика; а бывает… просто один-два идиота начали чудить. В соцсетях я видел, что большинство на моей стороне в этой истории, и я говорю не о 60 процентах — скорее, процентов 90 меня поддерживают, в том числе в России. Так что, если кто-то думал, что по возвращении в Россию меня ждут неприятности, они ошиблись. В общем, ничего особенного не происходит. Вся история высосана из пальца.



Кто те идиоты? Ну… Вы можете посмотреть новости на эту тему, там легко найдёте их имена», — цитирует Дубова Chess-News.ru.

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