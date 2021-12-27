Кристина Тимановская — о муже: мы вместе 10 лет, но детей не планируем

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала об отношениях с мужем Арсением.

«13 фактов о нас.



1. У нас с Арсением разница в возрасте 10 месяцев. Именно поэтому мы всегда на одной волне и понимаем друг друга с полуслова.



2. Я с Восточной Беларуси, Арсений с западной части Беларуси, а свёл нас Минск, который находится на юго-восточном склоне.



3. Мы расписались 21 июля, а сыграли свадьбу 26 августа, после чемпионата Европы, на котором я взяла серебро.



4. Мы вместе уже 10 лет, а в браке почти 5, но не планируем детей (считаем, что ещё рано).



5. Я вкусно готовлю, но маффины и стейки Арсений готовит лучше, чем я.



6. Мы оба очень любим животных, именно поэтому мы забрали нашу Джесси у волонтёров, лечили её полгода, и теперь она самая счастливая собака на земле, которую мы безумно любим. А в Беларуси у нас остался кот, которого мы также спасли.



7. У нас совпадают вкусы на еду, вообще я люблю вкусно покушать, когда Арсений это просёк, то понял, что надо жениться.



8. У нас не совпадают вкусы на музыку. Арсений любит хип-хоп, а я могу сказать, что я вообще не меломан.



9. Последние 3 года Арсений был не только моим мужем, но и моим тренером, массажистом и даже моим врачом.

10. Он даже не раздумывая уехал за мной в Польшу и ни разу не сказал ничего против моих действий, а наоборот, поддерживал меня и говорил, что я абсолютно права и должна отстаивать себя.



11. Последнее слово за мужем, хоть многим кажется, что это не так. Для меня мой муж — мой авторитет и его мнение для меня самое важное.



12. Мы радуемся мелочам, дуреем вместе, строим планы и, главное, мы очень сильно любим друг друга.



13. В будущем мы хотим открыть наш собственный фитнес-клуб, построить большой дом и забрать всех своих родных из Беларуси», — написала Тимановская.

Пост доступен в «инстаграме» Кристины Тимановской.

На Играх-2020 Тимановская должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.