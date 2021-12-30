Каспаров эмоционально отреагировал на победу 17-летнего Абдусатторова на ЧМ по рапиду

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров высказался о победе 17-летнего представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова на чемпионате мира по рапиду. Турнир проходил в Варшаве (Польша).



«Невероятный результат. Следующее поколение всегда подрастает быстрее, чем ожидаешь», — написал Каспаров в своём «твиттере».



После 13 туров по 9,5 очков набрали четыре гроссмейстера: Абдусатторов, Ян Непомнящий, норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана. Лучшие дополнительные показатели оказались у россиянина и представителя Узбекистана. Именно они по правилам и разыграли титул на тай-брейке.



Отметим, что именно Абдусатторов в очном поединке обыграл Карлсена, лишив норвежца лидерства на турнире.



Сергей Карякин вошёл в группу из семи гроссмейстеров, набравших по 9 очков. В активе Александра Грищука, Владимира Федосеева, Даниила Дубова и Алексея Сараны — по 8,5.

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