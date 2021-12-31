Глава ФШР решил оставить Дубова в сборной, несмотря на помощь Карлсену против Непомнящего
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Российский гроссмейстер Даниил Дубов продолжит играть за национальную команду, если будет показывать высокие шахматные результаты. Об этом сообщает «Спорт-экспресс», ссылаясь на слова президента Федерации шахмат России (ФШР), старшего тренера мужской национальной команды Андрея Филатова.
По словам Филатова, тот факт, что Дубов входил в команду действующего чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена при подготовке к матчу на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим в Дубае, никак не отразится на его перспективах.
«К Даниилу Дубову у меня нет никаких претензий», — добавил президент.
Напомним, Непомнящий не выиграл у Карлсена ни одной партии. Норвежец победил россиянина со счётом 7,5:3,5.
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