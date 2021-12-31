Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Глава ФШР решил оставить Дубова в сборной, несмотря на помощь Карлсену против Непомнящего

Глава ФШР решил оставить Дубова в сборной, несмотря на помощь Карлсену против Непомнящего
Комментарии

Российский гроссмейстер Даниил Дубов продолжит играть за национальную команду, если будет показывать высокие шахматные результаты. Об этом сообщает «Спорт-экспресс», ссылаясь на слова президента Федерации шахмат России (ФШР), старшего тренера мужской национальной команды Андрея Филатова.

По словам Филатова, тот факт, что Дубов входил в команду действующего чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена при подготовке к матчу на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим в Дубае, никак не отразится на его перспективах.

«К Даниилу Дубову у меня нет никаких претензий», — добавил президент.

Напомним, Непомнящий не выиграл у Карлсена ни одной партии. Норвежец победил россиянина со счётом 7,5:3,5.

Новость по теме
Глава ФИДЕ Дворкович прокомментировал то, что Дубов помогал Карлсену против Непомнящего
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021