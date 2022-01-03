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«Он выглядел здоровым и счастливым». Максим Михайлов отреагировал на смерть Хамутцких

«Он выглядел здоровым и счастливым». Максим Михайлов отреагировал на смерть Хамутцких
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Олимпийский чемпион, российский волейболист Максим Михайлов отреагировал на известие о смерти трёхкратного призёра Олимпийских игр Вадима Хамутцких.

«Я узнал от друзей, от чего был ещё больше шокирован. Совсем недавно виделись с Вадиком, и выглядел он здоровым, счастливым. Очень неожиданная и шокирующая новость. Я не скажу, что мы были близкими друзьями — скорее хорошими знакомыми.

Он действительно легенда. На его игре выросло не одно поколение, в том числе и я – на том знаменитом «Белогорье», которое вообще не проигрывало. Вадим и в сборной России был очень харизматичным, всегда играл главную роль, где бы ни находился. Я играл с ним в клубе, когда был ещё совсем молодой, а он – на закате карьеры. Чувствовалась его поддержка: это настолько добрый человек, несмотря на разницу в возрасте, он поддерживал и помогал молодым, был папой. Определённую роль в моём становлении и развитии он, думаю, тоже сыграл.

Он был открытым, добрым и готовым помочь. Никогда не наезжал — потому что бывали связующие, которые сразу требуют от нападающих хорошей игры. Таким особенно отличались опытные игроки, но это не история Вадика. Поведением на площадке он доказывал, что он капитан и лидер. К нему тянулись все, в том числе и молодые. Я не замечал, чтобы он сильно изменился из-за спорта. Для меня Вадик останется душевным человеком — что на площадке, что за ней», — цитирует Михайлова Eurosport.

Хамутцких — серебряный призёр Олимпиады-2000, бронзовый призёр Игр 2004 и 2008 годов, серебряный призёр чемпионата мира 2002 года, четырёхкратный призёр чемпионатов Европы, обладатель Кубка мира — 1999, победитель Мировой лиги — 2002.

На клубном уровне он стал семикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, двукратным победителем Лиги чемпионов, победителем Кубка Европейской конфедерации волейбола.

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