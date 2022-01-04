Глава World Athletics обещал, что у россиян не будет проблем с получением виз на ЧМ в США

Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что оргкомитет чемпионата мира — 2022 по лёгкой атлетике в Юджине (штат Орегон, США) окажет российским спортсменам содействие в получении документов для въезда в страну.
В минувшем сезоне у российских спортсменов возникали проблемы с въездом в США из-за приостановки выдачи виз в России. По этой причине олимпийская чемпионка Мария Ласицкене была вынуждена пропустить этап Бриллиантовой лиги в США.
«Спортсменам будет предоставлено право въезда, они смогут получить визы. Это касается и всех других команд, мы будем настойчивы в этом вопросе. Местный оргкомитет предоставил нам гарантии, что этот процесс будет реализовываться в соответствии с установленным протоколом.
Нам ещё предстоит решить, кто из российских легкоатлетов сможет выступить в Орегоне, по этому вопросу предстоит большая работа», — приводит слова Коу ТАСС.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдет с 15 по 24 июля. Поскольку на российскую федерацию наложены санкции, к участию в турнире будет допущено не более 20 отечественных спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе.
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