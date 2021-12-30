«Её закрыли в клетку как птицу». Как Мария Ласицкене вырвала главное золото 2021 года

Лишилась победы на Играх-2016, долго лечилась, дважды была на грани вылета, но в решающий момент «прихлопнула» всех соперниц.

Уходящий 2021 год принёс российскому спорту немало ярких побед. Но одна стоит особняком. Выстраданное Марией Ласицкене золото Олимпиады в Токио – это что-то особенное.

Давайте переживём эмоции главной спортивной победы 2021 года ещё раз.

Лишённая Олимпиады

Маша должна была стать олимпийской чемпионкой ещё в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро. За год до той Олимпиады россиянка выиграла свой первый чемпионат мира и стала показывать результаты, которые позволяли называть её главным претендентом на золото.

Но Машу на Олимпиаду-2016 не пустили из-за санкций в отношении российской лёгкой атлетики. Из представителей этого многострадального вида спорта в Рио приехала только Дарья Клишина, проживающая в США. Сложно себе представить, с какими эмоциями Ласицкене узнавала результаты соревнований по прыжкам в высоту в Бразилии. Рут Бейтья тогда получила золото за 1,97. Для Маши, которая летом 2016-го была в идеальной форме, это была тренировочная высота. За два метра она тогда летала легко и непринуждённо.

Кто-то мог и раскиснуть, лишившись мечты всей жизни. Но не Маша. На чемпионатах мира в 2017 и 2019 годах она, выступая уже под нейтральным флагом, стала первой в истории трёхкратной чемпионкой в прыжках в высоту. А на горизонте замаячила новая Олимпиада.

Все карты Маше спутали коронавирус и новая волна санкций. Игры в Токио, к которым россиянка снова была готова безупречно, перенесли на год. А дальше возникла длительная пауза: то турниры отменялись и переносились, то россиянке не давали на них допуск. Почему одна из самых крутых спортсменок мира должна страдать за грехи своих предшественников, абсолютно неясно. Но это тема отдельной, затянувшейся уже истории.

«Её закрыли в клетку как птицу»

К счастью, Маша получила одну из 10 российских квот на Олимпиаду и стала готовиться к триумфальному выступлению. Но получила досадную травму. Золото было под угрозой.

«Когда Маша лишилась возможности соревноваться, её, образно говоря, закрыли в клетку как птицу. Птица в такой ситуации перестаёт петь, перестаёт летать. И даже если клетку внезапно открывают, нужно время для того, чтобы прежние навыки восстановились. Когда наша привычная система подготовки оказалась на пути разрушения, мне пришлось на ходу искать правильный алгоритм, чтобы Маша снова обрела способность воспринимать и выполнять мои установки. Снова заложить всё это в подсознание можно было только с помощью многократных повторов. Но дело в том, что времени было очень мало. Поэтому, собственно, и произошла травма: я совместил в одной тренировке сразу несколько вещей, которые при нормальном течении тренировочного процесса делал в разные периоды», – объяснял причины возникновения травмы многолетний тренер Марии Геннадий Габрилян.

К Играм в Токио Ласицкене подходила в непонятном состоянии. Два метра казались чуть ли не запредельной высотой, и даже условные 1,97 ещё нужно было постараться повторить!

«Вообще ничего не помню»

На самой Олимпиаде всё складывалось ожидаемо тяжело. Трудности возникли уже в квалификации, когда Маша лишь с третьей попытки взяла необходимые 1,95. То есть если бы вдруг ошиблась, то вообще не вышла бы в финал. Не было бы никакого олимпийского чуда.

В финале Ласицкене оказалась на грани вылета уже на высоте 1,96. Две первые попытки были неудачными, хотя соперницы эту планку уже перелетели. Казалось, что всё, конец. Но Маша в сложнейший момент собралась и совершила восхитительный прыжок. Взяла высоту!

Эта попытка будто сломала какой-то психологический барьер. Дальше зрители наблюдали шоу одной спортсменки – блистательной трёхкратной чемпионки мира, рвущейся к своему заслуженному, долгожданному и выстраданному олимпийскому золоту. Да, и 1,98 и 2,00 удалось покорить лишь со второй попытки, но и первые были отличными – не хватало совсем чуть-чуть. А чем выше поднималась планка, тем легче россиянке прыгалось.

Взяв 2,02 с первой попытки, она прихлопнула всех оставшихся соперниц, а 2,04 стала для неё золотым мажорным аккордом. После удачного прыжка россиянка наконец-то позволила себе улыбнуться, потому что понимала – олимпийское золото у неё никто не заберёт.

«Я счастлива. Не верю, что это получилось. Моя мечта сбылась. Очень тяжело всё далось. Перед прыжком просто сказала: надо брать. Ничего не видела, ничего не слышала.

Я вообще ничего не помню. Это просто туман. Ты лажаешь, говоришь себе, что не имеешь права здесь быть. А потом идёшь, делаешь, делаешь, просыпается жадность: «Не отдам, не хочу». Главное — установки, которые я должна выполнять перед каждым прыжком. В какие-то моменты было страшно, в какие-то — руки отнимались, голова кружилась. Не представляю, как смотрели родители, как комментировал мой муж. Надо было принять, что я не фаворит», – так прокомментировала Ласицкене свою победу сразу после финала.

А ещё Машу спросили, думает ли она о Париже-2024. Она ответила утвердительно. Пожалуй, история этой восхитительной спортсменки ещё не закончена.