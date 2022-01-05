Кристина Тимановская: в 2021 году было много разочарований в людях

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в своём «инстаграме» подвела итоги завершившегося года.
«2021-й меня изменил. Мне кажется, я повзрослела на 5 лет так точно, многое осознала и поняла для себя. В 2021-м было много разочарований в людях, стресса, много печали и радости, успеха, новых знакомств, искренних людей, доброжелателей и недругов, много уроков жизни, моментов, за которые я благодарна, много работы и исполненных желаний.
Много осознала, этот год, как ни крути, был крутой, и многие мои желания сбылись. 2022-й будет ещё круче, ведь нас ждут великие дела», — написала Тимановская.
На Олимпиаде-2020 Тимановская должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
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