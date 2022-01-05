Дина Аверина: Винер-Усманова осталась очень довольна подарком. Даже написала нам
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Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова осталась довольна подарком от неё и её сестры Арины Авериной на Новый год. При этом спортсменка не рассказала, что именно она подарила Винер-Усмановой.
«Это останется секретом. Но она осталась очень довольна подарком. Даже написала нам потом», — приводит слова Дины Авериной «РИА Новости Спорт».
Арина Аверина рассказала, какие у неё любимые новогодние блюда.
«Мандарины. Ещё понравился оливье, который мама приготовила», — сказала спортсменка.
Также сёстры Аверины признались, как нарушили режим на Новый год.
Новость по темеДина и Арина Аверины признались, как нарушили режим на Новый год
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