Дина Аверина: Винер-Усманова осталась очень довольна подарком. Даже написала нам

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова осталась довольна подарком от неё и её сестры Арины Авериной на Новый год. При этом спортсменка не рассказала, что именно она подарила Винер-Усмановой.

«Это останется секретом. Но она осталась очень довольна подарком. Даже написала нам потом», — приводит слова Дины Авериной «РИА Новости Спорт».

Арина Аверина рассказала, какие у неё любимые новогодние блюда.

«Мандарины. Ещё понравился оливье, который мама приготовила», — сказала спортсменка.

Также сёстры Аверины признались, как нарушили режим на Новый год.