Главный тренер сборной России по регби Дик Мюир: необходимо создать фирменный стиль

Южноафриканский специалист Дик Мюир, недавно возглавивший сборную России по регби, рассказал о своих целях и задачах на новом посту.
«Свою главную задачу я вижу в том, чтобы повысить значимость России на мировой регбийной карте. Сейчас «медведи» занимают лишь 23-ю строчку в рейтинге World Rugby. И эту ситуацию надо исправлять. Россия вполне может приблизиться к десятке. Хочу, чтобы российские любители регби гордились сборной и поддерживали её.
Квалифицироваться на Кубок мира всё ещё возможно. Если мы все будем работать слаженно и в одном ключе, то сможем пробиться на турнир. Но это не долгосрочная цель моей работы.
Необходимо создать фирменный стиль сборной России, опираясь на возможности, умения регбистов, персонал, философию и другие факторы. Уже прошли те времена, когда команды играли строго в одном ключе. Нам необходимо научиться гибкости, хитрости и вариативности в тактике. Регби – это командная игра во всех смыслах. Так что движение в одном направлении всех участников процесса поможет не только создать свой стиль, но и достичь необходимых целей и вывести российское регби на новый уровень», — поведал Мюир в интервью Rugger.info.
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