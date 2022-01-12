«Это просто смешно». Снукерист Джадд Трамп раскритиковал дресс-код на «Мастерсе»

Чемпион мира 2019 года, английский снукерист Джадд Трамп раскритиковал дресс-код на турнире «Мастерс».

«Организация турнира великолепна, если не считать дресс-код. Он просто ужасен. Я не знаю, кому пришла в голову идея обязать всех носить галстуки в наши дни. Это глупая идея. Галстук — это плохо! Моей маме пришлось достать подкладку из галстука, потому что она была слишком большой. Я не могу нормально выполнять удары, потому что узел огромный. Галстук-бабочка — это уже достаточно плохая идея, но галстук — это просто смешно.

В каком ещё виде спорта обращают внимание на вечерний дресс-код? Менять дресс-код перед вечерними матчами — я не понимаю логики. Никто галстуки не носит — по крайней мере, в моём возрасте. Я никогда не надевал его для игры в снукер, а теперь меня заставляют это делать по какой-то странной причине. Я этого не понимаю», — цитирует Трампа Metro.