Капитан сборной России по гандболу вернулся в расположение команды после карантина

В расположение сборной России по гандболу на чемпионате Европы вернулся капитан команды Даниил Шишкарёв, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России. Спортсмен находился на карантине в Кошице (Словакия) после того, как его результат теста на коронавирус был положительным.



Из-за этого он пропустил два матча чемпионата Европы. Но теперь Шишкарёв сможет сыграть в следующем матче на турнире. Сегодня, 21 января, россияне сыграют с испанцами.



Сам гандболист рассказал о самочувствии. Спортсмен признался, что не чувствовал никаких симптомов.



«Очень рад вернуться. Неприятно было пропускать матчи, тем более когда нет никаких намёков на плохое самочувствие, но ты на несколько дней оказываешься взаперти. Сейчас чувствую себя хорошо, в изоляции тренировался — в гостиничном номере при желании можно сделать любые упражнения, кроме, конечно, игровых. Оценить своё состояние сейчас непросто, но надеюсь, что буду готов играть сразу. Только нужно немного поспать после дороги», — цитирует Шишкарёва пресс-служба Федерации гандбола России.

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