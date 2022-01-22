Карякин поддержал Дубова, отказавшегося надеть маску на партию шахматного турнира

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о ситуации, которая возникла во время супертурнира Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее. Россиянин Даниил Дубов отказался надеть маску на партию с Анишем Гири. Ранее в расположении Дубова был выявлен случай заражения коронавирусом. В связи с этим организаторы потребовали, чтобы Дубов надел маску. Россиянин отказался это сделать, ему засчитали техническое поражение. При этом организаторы сообщили, что Дубов отказался надеть маску из принципа. Его быстрый тест дал отрицательный результат.



«Учитывая, что организаторы турнира заботятся о здоровье участников, было логично в случае отрицательного теста отложить матч Гири и Дубова. Я уверен, что Аниш бы не возражал. Но, учитывая, как всё произошло, я понимаю решение Даниила не играть. Лично я бы поступил таким же образом. Я бы не стал никогда играть партию в маске», — написал Карякин в своём «твиттере».

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