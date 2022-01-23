Петкович объяснил, почему сборной России по гандболу не удалось обыграть Польшу на ЧЕ

Главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович прокомментировал ничью в матче чемпионата Европы с командой Польши. Встреча завершилась со счётом 29:29. В результате россияне лишились шансов на выход в полуфинал турнира.
«Тяжело кратко подвести итоги, особенно после такого матча. Я знал, что игра будет именно такой, очень трудной для нас. Польша — сильный соперник, и вышла с очень хорошим настроем.
Мы хорошо начали первый тайм, разыгрывали мяч и добились перевеса в три мяча. Но затем у нас возникли трудности с тем, чтобы пробить запасного вратаря соперников. Он сделал много хороших сейвов, этого мы не ожидали. И помог своей команде не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Но я горд тем, что моя команда до конца демонстрировала свой характер, чего мы часто не видели у сборной России в предыдущие годы», — цитирует Петковича «Спорт-экспресс».
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