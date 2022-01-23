Стала известна причина смерти 37-летнего четырёхкратного призёра конкурса Мистер Олимпия

Четырёхкратный бронзовый призёр конкурса Мистер Олимпия, американский бодибилдер Джордж Петерсон умер из-за проблем с сердцем, вызванных приёмом стероидов, сообщает TMZ. По данным источника, в результате вскрытия было установлено, что причиной смерти стала неожиданная аритмия сердца, вызванная гипертоническим сердечно-сосудистым заболеванием.



При этом в заключении говорится, что одним из факторов, который привёл к смерти спортсмена, стало применение стероидов.



Петерсон умер на 38-м году жизни. Его обнаружили мёртвым в номере гостиницы члены его команды. Накануне Джордж выглядел совершенно здоровым, в последнем видео в своём «инстаграме» он рассказал о своей диете и тренировках.



В 2008 году Петерсон стал бодибилдером. Профессионально он начал заниматься этим видом в 2017 году. В 2019 году победил на конкурсе Arnold Classic в дисциплине Classic Physique. В 2020 году он завоевал четвёртую бронзу на конкурсе Мистер Олимпия и считался одним из главных претендентов на победу в 2021-м.

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