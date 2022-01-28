Гимнастка Каролина Севастьянова ответила на вопрос о мате тренеров в фильме про Мамун

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова ответила на вопрос подписчика в своём «инстаграме» о мате тренеров сборной России в фильме об олимпийской чемпионке Маргарите Мамун.
Спортсменку спросили: «Смотрели фильм про Маргариту Мамун? Испанский стыд за маты тренеров».
Каролина ответила: «Смотрела, но чему вы удивляетесь? Это профессиональный спорт, а не кружок в школе. Там и половины не показали того, что есть на самом деле. Просто так олимпийскими чемпионами не становятся».
Фото: «Инстаграм» Каролины Севастьяновой
Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России.
Мамун — олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, четырёхкратная чемпионка Европы.
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