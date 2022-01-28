Российского гроссмейстера Даниила Дубова сняли с турнира в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Даниил Дубов сдал положительный тест на коронавирус и был снят с супертурнира Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее, сообщает официальный сайт соревнований. По итогам 10 туров он занимал 12-е место, набрав 3,5 очка. Результаты сыгранных Дубовым партий останутся в силе, в оставшихся встречах ему будут присуждены поражения. В одной из партий он должен был сыграть с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Ранее Дубову было засчитано поражение в партии седьмого тура. Один из членов его команды сдал положительный тест на коронавирус, однако Даниил отказался выходить на партию в маске, за что и был наказан.

«Мне очень жаль, что Даниилу придётся покинуть турнир. Все на турнире сочувствуют ему. Мы желаем ему всего лучшего в эти непростые времена. Надеюсь, его ждёт успех в следующих турнирах», — сказал директор соревнований Йерон ван ден Берг.