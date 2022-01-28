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Карякин сыграл вничью с Мамедьяровым на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

Карякин сыграл вничью с Мамедьяровым на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее
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Завершились партии 11-го тура шахматного супертурнира Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее.

Перед началом игр стало известно, что Даниил Дубов сдал положительный тест на коронавирус. Россиянин был снят с соревнований, ему засчитано техническое поражение в трёх оставшихся партиях.

Победы в 11-м туре одержали нидерландец Йорден ван Форест, обыгравший соотечественника Аниша Гири, и американец Фабиано Каруана, взявший верх над представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой.

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с Сантошем Видитом из Индии, сохранил единоличное лидерство и почти гарантировал себе победу в турнире. Россиянин Сергей Карякин чёрными фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Также вничью завершилась партия между шведом Нильсом Гранделиусом и россиянином Андреем Есипенко.

Положение после 11-го тура

1. Магнус Карлсен — 7,5 очка.
2. Рихард Раппорт – 7.
3-4. Аниш Гири, Шахрияр Мамедьяров — по 6,5.
5-8. Андрей Есипенко, Фабиано Каруана, Сантош Видит, Сергей Карякин — по 6.
9. Йорден ван Форест — 5,5.
10. Ян-Кшиштоф Дуда – 5.
11. Сэм Шенкленд — 4,5.
12-14. Нильс Гранделиус, Рамешбабу Прагнанандха, Даниил Дубов — по 3,5.

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