Сборная Украины по мини-футболу вышла в плей-офф ЧЕ и может сыграть с Россией

На чемпионате Европы по мини-футболу определились первые четвертьфинальные пары. В матче третьего тура в группе А сборная Украины уступила команде Португалии со счётом 0:1 и заняла второе место в квартете. Украина набрала 3 очка, как и сборные Нидерландов и Сербии, но по дополнительным показателям оказалась выше в турнирной таблице.

В четвертьфинале Португалия сыграет с Финляндией, а Украина – с Казахстаном. В полуфинале сильнейшая команда в паре Украина – Казахстан сыграет с победителем пары с участием сборной России. Таким образом, на чемпионате Европы возможен полуфинал Россия – Украина.

Напомним, сборная России досрочно вышла в четвертьфинал с первого места в группе. Завтра, 29 января, в заключительном матче группового турнира российские футболисты сыграют с командой Польши.