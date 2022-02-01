Сборной Румынии по регби могут засчитать техническое поражение в матче с Россией

Игра чемпионата Европы между сборными Румынии и России, проведение которой было запланировано на 5 февраля на бухарестском стадионе «Аркул де Триумф», имеет все шансы не состояться.

Напомним, арена была передана в руки Министерства спорта Румынии, которое планировало сделать капитальный ремонт на сумму € 28,7 млн. Судя по всему, пока это лишь обещания. Как сообщает rugger.info со ссылкой на румынское издание Pro Sport, стадионом сейчас вообще никто не занимается. Функциональность арены никак не проверялась, не включён подогрев поля, и даже сам газон не накрыт брезентом. При этом температура воздуха в Бухаресте сейчас колеблется от минус двух до плюс десяти, поэтому трава подвергается жёсткому испытанию климатом.

По информации Pro Sport, если в день игры с Россией поле «Аркул де Триумф» не будет в надлежащем состоянии, то сборной Румынии могут засчитать техническое поражение.

Безусловно, возможен вариант переноса встречи на другой стадион, но есть вероятность, что футбольные клубы могут отказать Федерации регби Румынии в такой опции.