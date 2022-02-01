За выход в финал ЧЕ по мини-футболу сборная России сыграет с командой Украины
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В полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Нидерландах, сборная России сыграет с командой Украины. Встреча состоится в пятницу, 4 февраля. Время станет известно позднее.
По итогам понедельника, 31 января, определились два первых полуфиналиста турнира. Ими стали команда Украины, обыгравшая Казахстан со счётом 5:3, и сборная Португалии, одолевшая Финляндию со счётом 3:2.
Во вторник, 1 февраля, в первом четвертьфинале сборная России одолела команду Грузии со счётом 3:1 и за выход в финал сыграет с Украиной.
Сегодня во второй игре дня пересекутся турнирные пути сборных Испании и Словакии. Начало игры – в 22:00 мск. Победитель этой пары встретится в пятницу, 4 февраля, с командой Португалии.
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