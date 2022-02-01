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Червиченко — об игре Россия-Украина: украинцев политически накачают перед матчем жизни

Червиченко — об игре Россия-Украина: украинцев политически накачают перед матчем жизни
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встретятся сборные России и Украины.

«Смотреть четвертьфинал, чуть голос не сорвал во время игры с Грузией. Для наших ребят это будет просто игра, в которой они будут биться за финал. А для Украины матч жизни, уверен, что их перед ним политически накачают. После этого матча у половины страны может быть шанс поскакакать на Майдане. Допускаю, что если наши будут выигрывать в конце матча, то со стороны украинцев могут начаться провокации и грубая игра.

Но наши должны выиграть, по мастерству мы выше соперника. В таких матчах присутствует огромный эмоциональный накал. Будет тяжело, потому что украинцы будут рвать жилы даже больше, чем в финале, если туда попадут», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полуфинал Россия — Украина состоится в пятницу, 4 февраля. Время начала встречи станет известно позднее.

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